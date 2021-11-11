Прекъсване на водоподаването в кв. "Българка"

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 24

Днес 11.11 /четвъртък/ поради авария до бл.20 е прекъснато водоподаването в кв. Българка до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.