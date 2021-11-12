СЪОБЩЕНИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 45 минути, брой четения: 62 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 62

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо № 9105-389/10.11.2021 г. на акад. Николай Денков, министър на образованието и науката, Ви информираме за следната възможност:

Във всеки следващ момент родители на ученици от І – ІV клас могат да променят решението си и да изразят желание децата им да се включат в присъствено обучение. В този случай е необходимо да попълните приложените декларации за съгласие за бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19 /Приложение № 1 и Приложение № 2/.

Файлове

Приложение 1 [27.9KB] Microsoft Word Open XML Document