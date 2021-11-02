Първа емисия новини на Ученическият борд на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"- "ПГПЗЕ - зверове", с водещи: Кристиан и Мила

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 12 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 6

В новините ще разберете за инициативите ни.

Ще гледате рубриките: "Питай ме нЕкое друго въпросче", с водеща Вики ; "На кафе с Мила", с водеща Мила.

И най-вече, надяваме се, ще се забавлявате с нас.

Очаквайте втората емисия новини, в края на ноември, а ние очакваме вашите отзиви, идеи и предложения!