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Първа емисия новини на Ученическият борд на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"- "ПГПЗЕ - зверове", с водещи: Кристиан и Мила

02 ноември 2021 16:47, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 12 минути, брой четения: 6
Първа емисия новини на Ученическият борд на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"- "ПГПЗЕ - зверове", с водещи: Кристиан и Мила

В новините ще разберете за инициативите ни.

Ще гледате рубриките: "Питай ме нЕкое друго въпросче", с водеща Вики ; "На кафе с Мила", с водеща Мила.

И най-вече, надяваме се, ще се забавлявате с нас.

Очаквайте втората емисия новини, в края на ноември, а ние очакваме вашите отзиви, идеи и предложения!

 

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