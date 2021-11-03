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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в гр. Нова загора

03 ноември 2021 08:33, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 36

Днес 03.11 /сряда / поради авария ще бъде нарушено водоподаването в гр. Нова загора до 13.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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