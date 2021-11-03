Нарушено водоподаване в гр. Нова загора

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 36

Днес 03.11 /сряда / поради авария ще бъде нарушено водоподаването в гр. Нова загора до 13.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.