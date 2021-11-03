Прекъсване на водоподаването в района на пл. Васил Левски

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 26

Днес 03.11 /сряда / поради ремонтни работи е прекъснато водоподаването в района на пл. Васил Левски до 13.00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.