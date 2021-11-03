Прекъсване на водоподаването в района на ул. Братя Шкорпил

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 13

Днес 03.11 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. Братя Шкорпил до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.