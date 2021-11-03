Прекъсване на водоподаването в кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 22

Днес 03.11 /сряда/ поради авария до бл. 14 е прекъснато водоподаването в кв. Даме Груев от 13.30ч. до отстраняване на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.