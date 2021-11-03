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Изпити Самостоятелна форма

03 ноември 2021 13:43, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 15 минути, брой четения: 9

Във връзка с ОРЕС изменението на заповедите за изпитите в самостоятелна форма.

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