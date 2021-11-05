Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 27

Днес 05.11/петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица от 10:00ч до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.