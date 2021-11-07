Прекъсване на водоподаването на Сливенски минерални бани

ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 21

Днес 07.11 /неделя/ поради авария е прекъснато водоподаването на Сливенски минерални бани до отстраняването на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.