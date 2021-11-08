В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАШИЯ ПРАЗНИК

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 8 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 8

По случай патронния празник на училището - 9 ноември, четвъртокласниците от СУ "Йордан Йовков" се запознаха с Йовковото творчество. Някои от тях рисуваха с огромна любов и старание илюстрации по разказа "По-малката сестра", други - символа на доброто и надеждата, трети посветиха творчество си на своето училище.

Честит празник!