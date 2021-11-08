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В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАШИЯ ПРАЗНИК

08 ноември 2021 16:58, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 8
Снимка 1

По случай патронния празник на училището - 9 ноември, четвъртокласниците от СУ "Йордан Йовков" се запознаха с Йовковото творчество. Някои от тях рисуваха с огромна любов и старание илюстрации по разказа "По-малката сестра", други - символа на доброто и надеждата, трети посветиха творчество си на своето училище.

Честит празник!

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