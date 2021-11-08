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"МОЕТО ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

08 ноември 2021 17:24, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 21 минути, брой четения: 17
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По повод патронния празник на Средно училище "Йордан Йовков" - Сливен, учениците от първи "А" клас нарисуваха рисунки на тема "Моето щастливо детство". Първокласниците нарисуваха своята представа за щастливо детство: усмихнати приятели, много игри и забавления.

Честит празник!

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