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„МОЕТО ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

09 ноември 2021 08:49, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 19 минути, брой четения: 12
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Щастие е да си дете! Едни от най- ярките спомени за всеки от нас, са тези от ученическите ни години. Третокласниците отбелязаха патронния празник на нашето училище с прекрасни рисунки на тема ,, Моето щастливо детство".

Бъдете щастливи, мили ученици!

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