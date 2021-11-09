„МОЕТО ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 19 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 12

Щастие е да си дете! Едни от най- ярките спомени за всеки от нас, са тези от ученическите ни години. Третокласниците отбелязаха патронния празник на нашето училище с прекрасни рисунки на тема ,, Моето щастливо детство".

Бъдете щастливи, мили ученици!

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