Прекъсване на водоподаването в с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 9

Днес 09.11 /ВТОРНИК/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с. Селиминово . до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.