СКРЪБНА ВЕСТ

Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Сливенска Митрополия с прискърбие известява на православното изпълнение в Сливенска епархия, че след дълго боледуване на 7 ноември 2021 година се представи пред Господа

ст. иконом ПЕТЪР АНДОНОВ ФРАНГИН от гр. Бургас

дългогодишен енорийски свещеник при църквата „Св. Йоан Рилски“ в гр.Бургас

на 66 години

ст.ик Петър Андонов Франгин е роден на 30 септември 1955 година в с. Воден, обл. Ямбол. През 1973 г. завършва с добър успех СПТУ по машиностроене „Панайот Атанасов“,гр. Ямбол. Закърмен с православната вяра в семейство на православен свещеник, отива да учи в Софийската Духовна Академия „Св. Клименнт Охридски“, която завършва през 1986 г.

На 17 февруари 1983 година, докато още е студент в Софийската Духовна Академия, е ръкоположен за дякон от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий, а на 01 октомври същата година е ръкоположен в свещенически сан в храм „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Бургас. На 01.10.1983 г. е назначен за Енорийски свещеник при храм „Св. Йоан Рилски“ в гр. Бургас където служи в продължение на 37 години. През 2020 г. поради здравословни причини се оттегля от този храм и до последното си издихание е енорийски свещеник при църквата „ Св. Георги“ в кв. „Лозово“ в гр. Бургас.

Отец Петър бе ревностен и достоен свещенослужител.

БОГ ДА ГО ПРОСТИ ! ВЕЧНА ДА БЪДЕ ПАМЕТТА МУ!