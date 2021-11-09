ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Днес, 9 ноември, нашето училище за 41 път празнува своя патронен празник. Това е денят, в който преди 141 години се е родил един от класиците на българската литература Йордан Йовков.

В празничния ден второкласниците създадоха творческа работилница. Запознаха се с любопитни факти за българските народни носии и за българския фолклор.

С много обаяние и богата цветова гама създадоха своите творби - галерия от образи в творчеството на Йовков.

Файлове