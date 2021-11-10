Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заповед за тестване на ученици I-IV клас

10 ноември 2021 11:11, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 36 минути, брой четения: 27
COVID

Приложено Ви представяме заповедтта за тестване на ученици начален етап в ОУ"Панайот Хитов" и насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училище.

Файлове

Заповед тестване на ученици [811KB]

Portable Document Format File

Насоки [312KB]

Portable Document Format File

« предишна


 