Заповед за тестване на ученици I-IV клас

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 36 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 27

Приложено Ви представяме заповедтта за тестване на ученици начален етап в ОУ"Панайот Хитов" и насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училище.

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