Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот в с. Чокоба, община Сливен.

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