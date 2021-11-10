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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

10 ноември 2021 11:46, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 35

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот в с. Чокоба, община Сливен.

Файлове

Заповед № РД-11-12-010 от 20.09.2021 г. [55.7KB]

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