Прекъсване водоподаването в района на бул."Панайот Хитов", ул."Добри Добрев", ул."Пейо Яворов" утре 11.11.2021г.(четвъртък)

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.11.2021г.(четвъртък) от 08:00 до 18:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на бул."Панайот Хитов", ул."Добри Добрев", ул."Пейо Яворов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.