Нарушено водоподаването на ул Индустриална

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 19.11.2021г. до 14:00ч. ще бъде нарушено водоподаването на ул. Индустриална .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.