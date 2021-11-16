Прекъсване на водоподаването на част от кв. "Клуцохор"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Вторник) 16.11.2021г. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването във високата част на кв. "Клуцохор"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.