Прекъсване на водоподаването в част от Индустриална зона

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 22

Днес 03.11 /сряда/ поради ремонтни работи по главен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в източната част на Индустриална зона-Сливен до 16.00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.