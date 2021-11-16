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ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" отбелязва 16 ноември - Международен ден на толерантността

16 ноември 2021 12:05, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 19 минути, брой четения: 25
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" отбелязва 16 ноември - Международен ден на толерантността

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" отбелязва 16 ноември - Международен ден на толерантността

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