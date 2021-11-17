Прекъсване на водоподаване в индустриална зона

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 15

Днес 17.11. /сряда/ поради ремонтни работи ще бъде прекъснато водоподаването в индустриална зона /района на ул. Светлина и ул. Есперанто/ до 16:00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.