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Прекъсване на водоподаване в индустриална зона

17 ноември 2021 07:54, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 15

Днес 17.11. /сряда/ поради ремонтни работи ще бъде прекъснато водоподаването в индустриална зона /района на ул. Светлина и ул. Есперанто/ до 16:00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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