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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

20 октомври 2021 09:05, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 38 минути, брой четения: 40
spirane 20.10.2021

Днес, 20.10.2021г. от 09:30ч. до 18:30ч. ще бъде спряно топлоподаването към следните адреси: ж.к."Стоян Заимов" от бл.83 до бл.92 включително, както и участък от централната градска част, включваща бул."Хаджи Димитър" от бл.31 до бл.39; бул."Христо Ботев"; ул."Мур"; ул."Александър Стамболийски"; ул."Одрин"; ул."Гео Милев".

Спирането се налага, поради отстраняване на възникнали аварии.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.

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