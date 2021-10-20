Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 38 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 40

Днес, 20.10.2021г. от 09:30ч. до 18:30ч. ще бъде спряно топлоподаването към следните адреси: ж.к."Стоян Заимов" от бл.83 до бл.92 включително, както и участък от централната градска част, включваща бул."Хаджи Димитър" от бл.31 до бл.39; бул."Христо Ботев"; ул."Мур"; ул."Александър Стамболийски"; ул."Одрин"; ул."Гео Милев".

Спирането се налага, поради отстраняване на възникнали аварии.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.