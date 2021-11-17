Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 27 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 8

Уведомяваме нашите клиенти, че поради отстраняване на авария по магистрален тръбопровод, от 9:30ч. до 18:30ч. на 17.11.2021г. ще бъде спряно топлоподаването към следните адреси: бул."Христо Ботев"; бул."А.Стамболийски"; ул."Иван Вазов"; ул."Одрин"; ул."Гео Милев" 8, 10, 12; ул."Мур"; ул."Антон Иванов" 8; ул."Дунав"; ул."Ген.Кирил Ботев"; ул."Г.Раковски" 78, 80; ул."Софроний Врачански" 1, 8; ДКЦ1; бул."Хаджи Димитър" от 31 до 39; бул."Бр.Миладинови" 19, 21; ул."Щросмайер"; ул."Петко Каравелов" 35; ул."Неофит Бозвели"; ул."Драгоман"; ул."Габрово" 1; ул."Иван Селимински" 20; ул."Константин Константинов"; бул."Цар Освободител" 17, 33.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.