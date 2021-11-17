Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

17 ноември 2021 08:58, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 27 минути, брой четения: 8
spirane17_11_21

Уведомяваме нашите клиенти, че поради отстраняване на авария по магистрален тръбопровод, от 9:30ч. до 18:30ч. на 17.11.2021г. ще бъде спряно топлоподаването към следните адреси: бул."Христо Ботев"; бул."А.Стамболийски"; ул."Иван Вазов"; ул."Одрин"; ул."Гео Милев" 8, 10, 12; ул."Мур"; ул."Антон Иванов" 8; ул."Дунав"; ул."Ген.Кирил Ботев"; ул."Г.Раковски" 78, 80; ул."Софроний Врачански" 1, 8; ДКЦ1; бул."Хаджи Димитър" от 31 до 39; бул."Бр.Миладинови" 19, 21; ул."Щросмайер"; ул."Петко Каравелов" 35; ул."Неофит Бозвели"; ул."Драгоман"; ул."Габрово" 1; ул."Иван Селимински" 20; ул."Константин Константинов"; бул."Цар Освободител" 17, 33.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

« предишна


 