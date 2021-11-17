Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 14

Днес 17.11/сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.