Прекъсване на водоподаването в района на ул. арх. Йордан Йорданов

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 19

Днес 17.11 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. арх. Йордан Йорданов до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.