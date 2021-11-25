Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Днес 25.11 /четвъртък/ поради авария на главен водопровод е прекъснато водоподаването в част от кв. Ново село до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.