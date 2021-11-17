Прекъсване на водоподаването в южната част част на кв. Ново село на 18.11 2021г

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 18.11.2021г. от 12.00ч във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи в района на ул. Добри Добрев ще бъде прекъснато водоподаването.