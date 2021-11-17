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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в южната част част на кв. Ново село на 18.11 2021г

17 ноември 2021 16:06, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20

Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 18.11.2021г. от 12.00ч във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи в района на ул. Добри Добрев ще бъде прекъснато водоподаването.

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