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Тъгуваме!

23 ноември 2021 14:49, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 36 минути, брой четения: 32
Помен за Петър

От този свят много рано си отиде нашият ученик Петър Досев от Випуск 2021.

Поклон пред паметта му!

Колективът на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" изказва най-искрени съболезнования на близките!

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