Тъгуваме!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 36 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 32

От този свят много рано си отиде нашият ученик Петър Досев от Випуск 2021.

Поклон пред паметта му!

Колективът на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" изказва най-искрени съболезнования на близките!