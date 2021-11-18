Прекъсване на водоподаването в кв. Надежда

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 27

Днес 18.11 /четвъртък/ поради извършване на ремонтни работи е прекъснато водоподаването в кв. Надежда до 18.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.