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Група по интереси "Аз и природата"

26 ноември 2021 18:28, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 18 минути, брой четения: 9

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/419454046316466

 

 

Красотата на есента провокира мисълта, творчеството, уменията. Обединени в едно се получават прекрасни творения – апликации от есенни листа и природни материали, изобразяващи животни, дървета, цветя, рибки и др. Именно това сътвориха малките ученици от 2. "б" клас, участници в групата по интереси „Аз и природата“.

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