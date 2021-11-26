Група по интереси "Аз и природата"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 18 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 9

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/419454046316466

Красотата на есента провокира мисълта, творчеството, уменията. Обединени в едно се получават прекрасни творения – апликации от есенни листа и природни материали, изобразяващи животни, дървета, цветя, рибки и др. Именно това сътвориха малките ученици от 2. "б" клас, участници в групата по интереси „Аз и природата“.