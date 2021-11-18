Нарушено водоподаване в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 18

Днес 18.11 /четвъртък/ поради ремонтни работи може да бъде нарушено водоподаването в част от кв. Речица до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.