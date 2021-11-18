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Сливен. Новини от източника. Последни новини

20-годишен е с опасност за живота след катастрофа

18 ноември 2021 11:17, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 29 минути, брой четения: 37
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20-годишен младеж е с тежка съчетана травма, получена при катастрофа вчера. Той е настанен в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен в много тежко състояние. Получил е множество травми – на глава, гърди, корем и крайници.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 48 души, приети са 24 от тях. Извършени са 10 операции и 2 раждания.

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