20-годишен е с опасност за живота след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 29 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 37

20-годишен младеж е с тежка съчетана травма, получена при катастрофа вчера. Той е настанен в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен в много тежко състояние. Получил е множество травми – на глава, гърди, корем и крайници.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 48 души, приети са 24 от тях. Извършени са 10 операции и 2 раждания.