ОТНОВО В КЛАС

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

С нетърпение третокласниците очакваха своето завръщане в училище. В импровизирана лаборатория, те влязоха в ролята на експериментатори, които опитно доказаха някои свойства на въздуха и водата. Анализираха, формулираха изводи и дискутираха за значението на тези природни ресурси, без които животът е невъзможен. Дадоха полезни съвети за опазването им.

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