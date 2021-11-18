Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

Уведомяваме нашите клиенти, живущи на следните адреси: бул."Христо Ботев"47 и ул."Г.С.Раковски"78 и 80, няма да имат топлоподаване до 24:00ч. на 18.11.2021г., поради отстраняване на авария по магистрален тръбопровод.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.