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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

18 ноември 2021 14:49, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
spirane_18.11.2021

Уведомяваме нашите клиенти, живущи на следните адреси: бул."Христо Ботев"47 и ул."Г.С.Раковски"78 и 80, няма да имат топлоподаване до 24:00ч. на 18.11.2021г., поради отстраняване на авария по магистрален тръбопровод.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.

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