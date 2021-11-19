Прекъсване водоподаването на Селището

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 19.11.2021г. от 09.30ч до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването местност Селището

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.