Участък от булевард „Бургаско шосе“ ще бъде затворен за движение на 21 ноември

Община Сливен преди 15 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 13

На 21 ноември, неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума. Причината е монтирането на светлинна коледна украса. Пътят ще бъде затворен за движение от 8 до 17 часа.