Прекъсване на водоподаването в с. Малко Чочовен

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 24

Днес 23.11 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в селото до 16.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.