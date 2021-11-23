Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Уважаеми клиенти,

Поради отстраняване на авария ще бъде спряно топлоподаването от 09:30ч. до 18:00ч. на 23.11.2021г. към ж.к."Българка" бл.27, 28 и 29.

Ръководството се извинява за неудобството.