Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 17

Днес 23.11 /вторник/ поради авария на ул. "Милин камък" е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.