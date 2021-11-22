Прекъсване водоподаването на с.Г.Александрово

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 30

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради теч на главен водопровод днес (понеделник) 22.11.2021г. до остраняване на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на с.Г.Александрово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.