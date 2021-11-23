"АЗ РИСУВАМ"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 29 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 30

Отлично представяне на малките ни художници в традиционното състезание "Аз рисувам", организирано от Сдружението на българските начални учители.

Тази година учениците рисуваха на тема "Аз обичам водата".

От 29 достойно представили се участници 21 са с максимален брой точки - 50.

Пожелаваме успех на всички участници и в следващото състезание!

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