Прекъсване на водоподаването в района на ул. Шар планина

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък) 25.11.2021г. до 16:00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Шар планина".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.