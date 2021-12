ПОРЕДНИ УСПЕХИ!

"Днес (02.12.2021г.) бяха наградени участниците в конкурса за авторска история на английски език -Scary Story Writing Contest. На първо място беше отличена работата на Жана Йоргова от 12е клас. Представянето на останалите участници също бе достойно - Екатерина Димчева и Кристиян Жеков от 10в, Радослава Маринова от 12г и Велина Пенчева от 9б.

Благодарим на всички за участието! Keep up the good work!"

