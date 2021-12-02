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ПОРЕДНИ УСПЕХИ!

02 декември 2021 16:06, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 31
02.12.2021

"Днес (02.12.2021г.) бяха наградени участниците в конкурса за авторска история на английски език -Scary Story Writing Contest. На първо място беше отличена работата на Жана Йоргова от 12е клас. Представянето на останалите участници също бе достойно - Екатерина Димчева и Кристиян Жеков от 10в, Радослава Маринова от 12г и Велина Пенчева от 9б.

Благодарим на всички за участието! Keep up the good work!"

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02.12.2021
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