Прекъсване на водоподаването в района кв. Звездите

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Днес 25.11 /четвъртък/ поради авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването в района кв. Звездите до 16.30 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.