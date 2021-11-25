Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък) 25.11.2021г. до остраняване на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на с. Крушаре.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.