Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село

ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 4 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 4

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на планов ремонт - утре 25.11.2021г.(Четвъртък) от 08:00ч до 19.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - районът южно от бул. "Панайот Хитов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.