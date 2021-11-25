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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село"

25 ноември 2021 16:41, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на планов ремонт - 25.11.2021г.(Четвъртък) от 08:00ч до 19:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - районът южно от бул. "Панайот Хитов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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